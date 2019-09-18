HABER

Otomobilin bagajından çuval çuval esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye ait otomobilin bagajında çuvallar içinde esrar ele geçirildi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye ait otomobilin bagajında çuvallar içinde esrar ele geçirildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen N.B.’yi takibe aldı. Takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, N.B.'yi gözaltına aldı. N.B.'nin otomobilinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagajda domates ve biberler arasına gizlenmiş çuvallar içinde esrar buldu.

18 kilogram esrar ile yakalanan N.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Maden ocağında iş kazası: 1 yaralıMaden ocağında iş kazası: 1 yaralı
Kazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildiKazada ölen genç futbolcu formasıyla defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.