HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin camını kırarak 300 bin TL çalan hırsız 24 saat geçmeden yakalandı

Otomobilin camını kırarak 300 bin TL çalan hırsız 24 saat geçmeden yakalandı

18.12.2020 17:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent’te bir müteahhidin bankadan çektiği 300 bin TL’yi otomobilin camını kırarak çalan yabancı uyruklu şahıs, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Kocaeli’de yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ankara’da müteahhitlik yapan Musa V., şantiye ödemeleri için bankadan çektiği paraları koyduğu çantayı aracının torpido gözüne bırakarak Turan Güneş’te bulunan ofisine gitti.

Başkent’te bir müteahhidin bankadan çektiği 300 bin TL’yi otomobilin camını kırarak çalan yabancı uyruklu şahıs, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Kocaeli’de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara’da müteahhitlik yapan Musa V., şantiye ödemeleri için bankadan çektiği paraları koyduğu çantayı aracının torpido gözüne bırakarak Turan Güneş’te bulunan ofisine gitti. Bu sırada bankadan itibaren Musa V.’yi kiraladığı araç ile takip eden İran uyruklu K.S.K, aracın sağ ön camını kırarak torpido gözünden para dolu çantayı alıp taksi ile aracın yanından uzaklaştı. Taksi ile yaklaşık 10 dakika gezen hırsız, tekrar olay yerine gelerek kiralamış olduğu araca binerek bölgeyi terk etti. Olayın ardından hırsızı yakalamak için harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin ‘Benzer Suç Analiz Yöntemi’ kullanarak yapmış olduğu tespitte aynı hırsızın 2018 yılında Altındağ ilçesinde aynı yöntemle hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ve 44 bin TL çaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda Kocaeli’de olduğu ve İstanbul’a hareket ettiği tespit edilen zanlı, kıskaç operasyonu ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. 300 bin TL ile birlikte yakalanan K.S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. .
300 bin TL’si bulunarak teslim edilen müteahhit Musa V., “Bankadan parayı çektim. Turan Güneş üzerindeki ofisime geçtim. Parayı arabada bıraktım hemen çıkacağım diye. Geri çıktığımda bizi takip etmişler. Aracın sağ camını kırarak parayı almışlar. O an kötüydü. Camın kırık olduğunu görüyorsunuz ama hala bir ümit torpidoda duruyor mu diye ama yoktu. Şantiye ödemeleri için çekmiştim. Mersin’e geçecektim. Hemen polise bildirdim. 15 dakika içinde gelindi. Akşam 9’a kadar çok ciddi bir çalışma yapıldı. Allah razı olsun Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Taciz iddiaları sonrası CHP'li ilçe başkanından flaş kararTaciz iddiaları sonrası CHP'li ilçe başkanından flaş karar
Para yardımı başvuruları bugün başlıyor!Para yardımı başvuruları bugün başlıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

Saklandıkları yerde yakalandılar! İfadesi 'pes' dedirtti: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda

Saklandıkları yerde yakalandılar! İfadesi 'pes' dedirtti

Taciz iddiaları ile gündeme gelen CHP Osmangazi İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Taciz iddiaları sonrası CHP'li ilçe başkanından flaş karar

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 60’lara ulaştı

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasına tepki

Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.