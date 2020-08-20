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Otomobilin camlarını elindeki demir çubukla kırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Antalya'da kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki bir otomobilin camlarını ve aynalarını yanında getirdiği demir çubukla kıran kadının yaptıkları cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Aracın camlarını kırarak küfreden kadın, bir süre sonra sokaktan ayrıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, eline aldığı demir çubukla sokakta park halindeki beyaz renk otomobile vurmaya başladı. Kime ait olduğu bilinmeyen otomobilin ön camı ile açılır tavan camına vurup, parçalayan kadın, küfrederek, aynaları da kırdı. Kadın, daha sonra demir çubuğu aracın yanına atıp, sokaktan ayrıldı. Bu anlar ise sokaktaki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

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