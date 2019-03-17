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Otomobilin çaptığı vincin sepetinde mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

 BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki araca ardından da bir binanın camlarını silmek için gelen sepetinde 2 işçinin bulunduğu vince çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Tarlabaşı Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki araca ardından da bir binanın camlarını silmek için gelen sepetinde 2 işçinin bulunduğu vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle vincin denge ayaklarından biri kırılınca 2 işçi mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken olayda 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay Tarlabaşı Bulvarı’nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Taksim’den Kasımpaşa istikametine ilerleyen 34 AU 7674 plakalı otomobil, sürücüsü Osman Arslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil önce park halindeki içinde iki kişinin bulunduğu araca ardından da bir iş yerinin camını silmek için gelen sepetinde iki işçinin bulunduğu vince çarptı.

SEPETTE MAHSUR KALDILAR

Kaza nedeniyle vincin denge ayaklarından biri kırılınca 2 işçi vincin sepetinde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri binanın üçüncü katında mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İki işçi itfaiyenin merdiveni ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan Salih Arabacı ve Medeni Akkuş ile birlikte kaza yapan araç sürücüsü ve park halindeki araçta bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“KAZA NEDENİYLE VİNÇ DENGESİNİ KAYBETTİ BİZ MAHSUR KALDIK”
Mahsur kalan işçilerden Salih Arabacı, "Kaza nedeniyle vinç dengesini kaybetti. Biz yukarıda mahsur kaldık. Araç hızla vincin denge ayağına vurdu. İtfaiye ekipleri geldi ve bizi kurtardı. Bir arkadaşım yaralandı” dedi.

(FOTOĞRAF)

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