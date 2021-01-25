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  4. Otomobilin çarparak kaçtığı yaralı köpek jandarma tarafından kurtarıldı

Otomobilin çarparak kaçtığı yaralı köpek jandarma tarafından kurtarıldı

25.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ormanlık alanda aracın çarpması sonucu ayakları kırılan köpek baygın halde jandarma ekipleri tarafından bulunarak tedavi altına alındı.

Bursa’da ormanlık alanda aracın çarpması sonucu ayakları kırılan köpek baygın halde jandarma ekipleri tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Kaçan araç ise, olay yerine düşen plaka ve tampon sayesinde tespit edildi.
Olay, geçtiğimiz gün Kestel’in Çataltepe Mahallesi BESOB Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yaralı halde köpeğin yattığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Ekipler, olay yerine geldiklerinde ayakları kırılmış vaziyette yatan köpeği, Kestel Belediyesi ekipleri vasıtasıyla Yıldırım Hayvan Bakım Barınağına göndererek tedavisinin yapılmasını sağladı.
Ardından çevrede araştırma yapan ekipler, olay yerinde bulduğu plaka ve kırık tampon parçalarından köpeğe çarpıp kaçan aracın sürücüsünün A.R.Ö (23) olduğunu tespit ederek, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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