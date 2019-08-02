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Otomobilin çarpıp, kaçtığı 10 günlük evli mahalle bekçisi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 08:01 | Son Güncelleme

ADANA'da 10 gün önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e (31) otomobil çarptı.

Otomobilin çarpıp, kaçtığı 10 günlük evli mahalle bekçisi ağır yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 10 gün önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e (31) otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, ağır yaralanan Candemir, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.
​Gece yarısı sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde, 10 gün önce evlendiği eşiyle birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil çarptı. Düğün izninde bulunan Candemir, başına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı.
Mehmet Candemir, eşi Elif'in ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Candemir, yaşam savaşı verirken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarpıp, kaçtığı 10 günlük evli mahalle bekçisi ağır yaralandıOtomobilin çarpıp, kaçtığı 10 günlük evli mahalle bekçisi ağır yaralandıOtomobilin çarpıp, kaçtığı 10 günlük evli mahalle bekçisi ağır yaralandıOtomobilin çarpıp, kaçtığı 10 günlük evli mahalle bekçisi ağır yaralandı

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