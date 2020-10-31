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Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 01:10 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin çarptıktan sonra kaçtığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Beyşehir-Isparta çevre yolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin çarptıktan sonra kaçtığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Beyşehir-Isparta çevre yolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle evine gitmekte olan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhammet Efe Küçükuğuz’a çevre yolundan geçmek istediği sırada yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptıktan sonra kaçtı. Yolda yaklaşık 50 metre sürüklenen bisiklet üzerinden kanlar içerisinde yola düşerek ağır yaralanan Küçükuğuz, kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlkokul öğrencisi olduğu öğrenilen Küçükuğuz’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza esnasında bir ev ziyareti dönüşü evlerine yaya olarak gitmekte olan ailesi de, bu esnada bisikletle gelen oğullarının kaza yaptığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Kaza yerinde inceleme yapan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çarpıp kaçan otomobilden koparak yola düştüğü düşünülen silecek ve diğer parçaları saptarken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalara başladı. Çevredeki ve kent bilgi sistemi kamera kayıtları da incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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