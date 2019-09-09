HABER

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde yol kenarında dinlenirken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.30 sırasında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yol kenarında dinlenirken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.30 sırasında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar yakınında küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), yorulunca dinlenmek için yol kenarındaki kaldırım taşına oturdu. Bu esnada Mustafa İpek’e sürücüsü öğrenilemeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle İpek, otluk alana savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İpek’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından İpek’in cenazesi kızları, oğulları ve yakınlarının son bakışları arasında morgdan alındı. Mustafa İpek’in cenazesi Aksu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Öte yandan polis kaza yerinden kaçan sürücümün yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.