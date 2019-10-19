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Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır (36), iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarpıp, üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır (36), iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarpıp, üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi. O anlar ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy yolunun Işıklar mevkisinde meydana geldi. Saffet Doktoroğlu yönetimindeki 34 RUZ 15 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır'a çarptı. Sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı Sabır, yaklaşık 20 metre savruldu. Bu sırada otomobil, Sabır'ın üstünden geçip, kaldırım ve tabelalara çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Doktoroğlu, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza yerine gelen Sabır'ın yakınları cesedin başında fenalık geçirip gözyaşı döktü.
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Öte yandan, bölgeden geçerken kazayı gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'de Sabır'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldüOtomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldüOtomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldüOtomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldü

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