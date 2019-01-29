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Otomobilin çarpma anı görüntülenen yaya, yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:07 | Son Güncelleme

BURSA'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Salih Akyüz (63), yaşamını yitirdi..

Otomobilin çarpma anı görüntülenen yaya, yaşam savaşını kaybetti

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Salih Akyüz (63), yaşamını yitirdi..
Kaza, yaklaşık 1 ay önce merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Salih Akyüz'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Akyüz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 çocuk babası Salih Akyüz, yaşam mücadelesini kaybetti. Akyüz, Sırameşeler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Akyüz'e otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası ile görüntülenmişti.
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Otomobilin çarpma anı görüntülenen yaya, yaşam savaşını kaybettiOtomobilin çarpma anı görüntülenen yaya, yaşam savaşını kaybettiOtomobilin çarpma anı görüntülenen yaya, yaşam savaşını kaybettiOtomobilin çarpma anı görüntülenen yaya, yaşam savaşını kaybetti

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