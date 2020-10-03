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Otomobilin çarpması ile 200 metre sürüklenen yaya feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 22:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de lüks otomobilin çarpması sonucu 200 metre sürüklenen yaya hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kırıkkale’de lüks otomobilin çarpması sonucu 200 metre sürüklenen yaya hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası polis, olay yerinde ceset parçası aradı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 60 TZ 666 plakalı Mercedes marka otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Murat İşler’e (51) çarptı. 200 metre sürüklenen yaya feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, cesette parçalara ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri kaza bölgesine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.A. (26) ve kardeşi B.A. (28) ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda etrafa saçılan ceset parçalarını aradı. Cesedin bazı parçalarının ise su kanalına savrulduğu görüldü. Yapılan incelemenin ardından İşler’in cesedi hastane morguna kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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