Otomobilin çarpmasıyla kalbi duran çocuk hayata döndürüldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Balcı (11), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza yerinde kalbi duran Servet Balcı, sağlık ekiplerince hayata döndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde, Ereğli-Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Burhan K. (50) yönetimindeki 67 SA 096 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Balcı'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Servet Balcı'nın kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansa alınan Servet'in kalbi tekrar çalıştırıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Balcı, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Burhan K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



