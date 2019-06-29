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Otomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 20:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Özge Özsoy (26), toprağa verildi.

Otomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zongudak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Özge Özsoy (26), toprağa verildi.
Dün gece saatlerinde Ereğli-Alaplı karayolunda meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Özge Özsoy, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Özge Özsoy’un cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından Ketenciler köyüne götürüldü. Özge Özsoy, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.
INSTAGRAM’DAKİ YAZISI GERÇEK OLDU
Özge Özsoy’un sosyal medya hesabı instagramda, biyografi kısmında yazdığı ‘Bir gün akşam olur bizde gideriz’ yazısı dikkat çekti. Özge Özsoy sosyal medya hesabında yazdığı yazıda olduğu gibi gece saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emrah U. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emrah U., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildiOtomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildiOtomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildiOtomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildi

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