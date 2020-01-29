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Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Manisa’da, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, saat 15.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde meydana geldi.

Manisa’da, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Muradiye Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.C.Ö. (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.’ye (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen M.S.’nin yakınları sinir krizi geçirdi.
M.S.’nin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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