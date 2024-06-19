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  4. Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur hayatını kaybetti! 88 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur hayatını kaybetti! 88 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

19.06.2024 15:32
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Manisa'nın Kula ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur Gezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise 88 yaşında olduğu öğrenildi.

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur hayatını kaybetti! 88 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

Korkunç kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu Kula Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden 88 yaşındaki H.A.'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliya Nur Gezer'e çarptı. Gezer, çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulup, asfalta düştü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi yaptı. Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü H.A.'yı gözaltına aldı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Manisa kaza
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