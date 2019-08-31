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Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında yol kenarında motosikletini tamir eden gence otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında yol kenarında motosikletini tamir eden gence otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Kaza, gece 02.00 sıralarında Kaynarca ilçesi Kertil mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayide çalışan ve evine gitmek için yola çıkan 16 yaşındaki Emirhan Kızmaz’ın kulanmış olduğu motosikletin zinciri koptu. Yol kenarında kopan motosiklet zincirini tamir ettiği esnada hızla gelen bir otomobil 16 yaşındaki gence çarparak kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaynarca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kızmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Öte yandan jandarma ekipleri kazaya karışan aracı Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesinde terk edilmiş halde buldu. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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