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Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 21:39 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yıldıray Kalender (18) yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Sebahattin AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yıldıray Kalender (18) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde, Kartepe Uzuntarla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yıldıray Kalender motosikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptı. Kazada, motosikletiyle savrulan Kalender ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldıray Kalender, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kalender’in ölümü üzüntü yaratırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yıldıray Kalender'in cenazesi yarın Uzuntarla Yeşiltepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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