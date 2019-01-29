Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Salih öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Salih Demir (19), hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Salih Demir'e otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı. Yola savrularak ağır yaralanan Demir, kazayı görenlerin haber verdiği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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