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Otomobilin çarptığı 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kastamonu-Daday karayolu Çiğil köyü mevkisinde otomobilin çarptığı 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Çiğil Köyü mevkisinde Süleyman Küçükhüseyinoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda 39 yaşındaki Naciye Kulaoğlu’na çarptı.

Otomobilin çarptığı 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kastamonu-Daday karayolu Çiğil köyü mevkisinde otomobilin çarptığı 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Çiğil Köyü mevkisinde Süleyman Küçükhüseyinoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda 39 yaşındaki Naciye Kulaoğlu’na çarptı. Ağır yaralanan Naciye Kulaoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Naciye Kulaoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazanın ardından araç sürücüsü Süleyman Küçükhüseyinoğlu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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