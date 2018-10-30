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Otomobilin çarptığı 2 kadın öldü, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

ARABAN (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Kaza, dün gece Araban- Yavuzeli karayolunda meydana geldi. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi yönüne ilerleyen S.A.Ö. yönetimindeki 27 RB 445 plakalı otomobil, Dağdancık kırsal mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Hösük ve Ayşe Fatma Kopar'a çarpıp, devrildi. Kazada 2 kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü S.A.Ö. ise yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden iki kadının cenazeleri otopsilerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

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