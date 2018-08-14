Otomobilin çarptığı 2 Karayolları işçisi öldü

Murat KÜÇÜK/ÇAMLIDERE(Ankara),(DHA) - ANKARA’da, TEM Otoyolu’nda, Karayolları işçileri Sadık Bayrak ve Seyitali Sert, su içmek için emniyet şeridinde durup araçlarından indikleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Çamlıdere Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yol süpürme aracına eskortluk yapan araçta bulunan Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği'nde çalışan Karayolları işçileri Sadık Bayrak ve Seyitali Sert, diğer araçtan su almak için emniyet şeridine park etti. İşçiler, araçtan inip su içtikleri sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CPJ 20 plakalı otomobil işçilere çarptı. Araç işçilere çarptıktan 200 metre sonra durabildi. Olay yerinde yaşamını yitiren 2 işçinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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