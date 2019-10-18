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Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:40 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız öldü.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Uzun ve Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ö.G, gözaltına alındı.

Bu arada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve beraberindekiler hastaneye gelerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

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