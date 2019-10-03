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Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ve Cennet Alkan yaralandı.

Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandı

Satılmış AKKŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ve Cennet Alkan yaralandı. Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu bildirilirken, sürücü Abdullah B. gözaltına alındı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında, Afyonkarahisar- Eskişehir yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Abdullah B yönetimindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Abdullah B. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandıOtomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandı

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