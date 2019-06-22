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Otomobilin çarptığı 3 çocuk babası 17 gün sonra hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Bursa’da ramazan bayramının birinci günü motosiklet kazasında yaralanan 3 çocuk babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kaza, ramazan bayramının ilk günü İznik yolunda meydana gelmişti.

Otomobilin çarptığı 3 çocuk babası 17 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa’da ramazan bayramının birinci günü motosiklet kazasında yaralanan 3 çocuk babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, ramazan bayramının ilk günü İznik yolunda meydana gelmişti. Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, Ahmet A. idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehiriçi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa’daki bir hastaneye sevkedildi.
Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesinde oturan Erdan Kanyılmaz’ın Bursa’daki hastanede verdiği ölüm kalım mücadelesi 17 gün sürdü. Yoğun bakımda tutulan Erdan Kanyılmaz dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kanyılmaz’ın ölümü Yeniköy’deki yakınları ve ailesini yasa boğdu. Şahsın bugün Yeniköy’de toprağa verileceği belirtildi.

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