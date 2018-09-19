Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Hamit hayatını kaybetti

Serdar KARAÇUKURCA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Irak plakalı otomobilin çarptığı Hamit Duman (4), yaşamını yitirdi.
Kaza, Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde meydana geldi. Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Irak plakalı otomobil, Hamit Duman'a çarptı. Yaralanan Duman, otomobilin altından vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp, hastaneye gelen küçük çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.Kaza sonrası otomobilin ismi açıklanmayan Irak uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.
Yine Rus jeti düştü!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Eski başbakan hakkında sürpriz karar
Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!
Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!
Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum