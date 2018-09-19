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Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Hamit hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Irak plakalı otomobilin çarptığı Hamit Duman (4), yaşamını yitirdi.

Serdar KARAÇUKURCA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Irak plakalı otomobilin çarptığı Hamit Duman (4), yaşamını yitirdi.
Kaza, Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde meydana geldi. Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Irak plakalı otomobil, Hamit Duman'a çarptı. Yaralanan Duman, otomobilin altından vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp, hastaneye gelen küçük çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.Kaza sonrası otomobilin ismi açıklanmayan Irak uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

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