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Otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

Denizli’de elinde un çuvalı ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya kalkarken, elindeki çuvaldan ise un çevreye saçıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kale-Muğla Karayolu üzerinde Ortatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan dehşet verici kazanın şöyle gerçekleştiği görülüyor:

Mehmet Ali Meydan isimli 57 yaşındaki adam Ortatepe Mahallesi’nde orman deposu diye adlandırılan yerde yeşil renkteki bir otomobilden iniyor. Ardından Meydan otomobilin bagajındaki un çuvalı ile birkaç malzemeyi indirerek yolun kenarında karşıdan karşıya geçmek için beklemeye başlıyor. Meydan daha sonra el işareti ile kendisini getiren otomobile teşekkür ediyor ve otomobil olay yerinden hareket ederek uzaklaşıyor. Ardından birkaç saniye daha bekleyen Meydan, un çuvalını omzuna alıp diğer eline de poşet alarak karşıya geçmek için hareket ediyor ve koşar adımlara karşıya geçmeye başlıyor. Meydan’a tam karşıya geçtiği esnada hızla gelen Durmuş M., yönetimindeki 09 EE 062 plakalı otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe fırlayan Meydan, ardından kendisine çarpan ve plakası henüz alınmayan otomobille kameraların görüş açısından çıkarak gözlerde kayboluyor. Çarpmanın etkisi ile Meydan’ın elindeki çuvalda patlayarak içerisinde un her yere savruluyor.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yeirne gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Meydan’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Meydan Denizli Kaza

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