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Otomobilin çarptığı adam metrelerce öteye savruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Denizli’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı.

Denizli’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı. Kazada aracın ön camına çarpan yaşlı adam metrelerce öteye savruldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi, Şeyh Bedrettin Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet K.’ye (66) Hüsnü Y. idaresindeki 15 LB 405 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camına çarpan yaşlı adam ardından metrelerce öteye savrularak kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Mehmet K., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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