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Otomobilin çarptığı Ahmet öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Ahmet Sarıtağ (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Ahmet öldü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Ahmet Sarıtağ (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, MOBESE kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, dün, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Sarıtağ'a, O.Y.'nin kullandığı 33 LU 389 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola düşen Sarıtağ, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sarıtağ'ı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Sarıtağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, MOBESE kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Ahmet Sarıtağ'ın, havaya fırlayıp, yola düştüğü anlar yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı Ahmet öldüOtomobilin çarptığı Ahmet öldüOtomobilin çarptığı Ahmet öldü

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