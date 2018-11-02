HABER

Otomobilin çarptığı anne, baba ve oğlu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

KONYA'da hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Eyüp Öcal (65), eşi Dilber Öcal (62) ve oğlu Eyüp Öcal (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.  Kaza, bugün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı anne, baba ve oğlu yaralandı

Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'da hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Eyüp Öcal (65), eşi Dilber Öcal (62) ve oğlu Eyüp Öcal (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Öcal, eşi ve oğlu ile birlikte, hastaneye gitmek üzere minibüse binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Sultan Sümbül yönetimindeki 70 FP 355 plakalı otomobil, Eyüp, Dilber ve Eyüp Öcal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 3 kişi, yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahasinden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Sultan Sümbül de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı anne, baba ve oğlu yaralandıOtomobilin çarptığı anne, baba ve oğlu yaralandı

PARTNER53'lük yıldız ninja oldu!53'lük yıldız ninja oldu!
Amsterdam'dan gelen Kolombiyalı yolcunun valizinde kokain ele geçirildiAmsterdam'dan gelen Kolombiyalı yolcunun valizinde kokain ele geçirildi
Gülbahar'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldüren eski sevgili yakalandıGülbahar'ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldüren eski sevgili yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'nin yüzlerce yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Maltepe'nin yüzlerce yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı

Lüks araçta akılalmaz düzenek!

Lüks araçta akılalmaz düzenek!

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.