Otomobilin çarptığı anne, baba ve oğlu yaralandı

Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'da hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Eyüp Öcal (65), eşi Dilber Öcal (62) ve oğlu Eyüp Öcal (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Öcal, eşi ve oğlu ile birlikte, hastaneye gitmek üzere minibüse binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Sultan Sümbül yönetimindeki 70 FP 355 plakalı otomobil, Eyüp, Dilber ve Eyüp Öcal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 3 kişi, yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahasinden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Sultan Sümbül de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu
Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...
3 gündür kayıplar! Korkunç ihtimal! ' Tecavüz edilmesinden korkuyorum'
Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı
Trump: Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacak
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum