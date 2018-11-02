Otomobilin çarptığı anne, baba ve oğlu yaralandı

Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'da hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Eyüp Öcal (65), eşi Dilber Öcal (62) ve oğlu Eyüp Öcal (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Öcal, eşi ve oğlu ile birlikte, hastaneye gitmek üzere minibüse binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Sultan Sümbül yönetimindeki 70 FP 355 plakalı otomobil, Eyüp, Dilber ve Eyüp Öcal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 3 kişi, yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahasinden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Sultan Sümbül de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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