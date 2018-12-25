HABER

Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 00:11 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Raziye Kızılyaprak (51) ve oğlu Ferdi Kızılyaprak’a (23) otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı

Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Raziye Kızılyaprak (51) ve oğlu Ferdi Kızılyaprak’a (23) otomobil çarptı. Kazada anne öldü, oğlu ise yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-Muğla yolunda Dorumlar Mahallesi yakınlarındaki döner kavşakta meydana geldi. Aydın'dan Muğla'ya giden Erkin A. yönetimindeki 48 LH 445 plakalı otomobil, kızı Pınar Güzel'in evine gitmek için kavşağın karşısına geçmeye çalışan Raziye Kızılyaprak ve oğlu Ferdi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya Raziye Kızılyaprak olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu Ferdi Kızılyaprak (23) ise çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferdi Kızılyaprak'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazada ölen anne Raziye Kızılyaprak’ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandıOtomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Sigara kavgasında 2 Suriyeli bıçaklandıSigara kavgasında 2 Suriyeli bıçaklandı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıTekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Google'da en çok bunları aradık

Google'da en çok bunları aradık

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.