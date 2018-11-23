Otomobilin çarptığı anne ve kızı öldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçtaki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Simani Mahallesi Bingöl Şehirler Arası Otobüs Terminali önünde İlhami Erdoğmuş idaresindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, kucağında 2 yaşındaki kızı Irmak ile yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Begiçgeç'e (23) çarptı.
Kazada otomobilin çarpmasıyla yaralan anne ve kızı ile çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçtaki 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Büşra Begiçgeç ile 2 yaşındaki kızı Irmak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
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