HABER

Otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:50 | Son Güncelleme

Karabük'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarparak ağır yaraladığı anne ve oğlu hastanede yaşama mücadelesi veriyor

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi 114 No'lu sokakta anne Ü.Ü (38) ve oğlu E.Ü'ye (10), yolun karşısına geçerken V.B (29) yönetimindeki 78 BE 663 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin altında kalarak sürüklenen anne ve oğlu ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından önce özel bir hastaneye daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan E.Ü'nün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yaralıların şehirde görev yapan bir polis memurunun eşi ve çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

"Çocuklarım onu görmek istemiyor""Çocuklarım onu görmek istemiyor"
İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar varİstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var
Gaziantep'te "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"Gaziantep'te "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Karabük oğul trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.