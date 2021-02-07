HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı

Otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı

07.02.2021 22:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’da otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kazada arabayı çeken ve yaralanan at ise uzun süre yol ortasından kalkamadı.
Kaza, Konya-Eskişehir karayolu Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. idaresindeki 03 KP 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil iddiaya göre, önünde seyir eden H.G.’nin kullandığı at arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabası parçalanırken H.G. ise olay yerinden yaklaşık 5 metre uzağa savruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile H.G. ve otomobil sürücüsü O.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan H.G., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası at arabası paramparça olurken, arabayı çeken ve kazada yaralanan at ise uzun süre yol ortasından kalkamadı. Ata müdahale edilmesi içinde Bolvadin Belediyesi ekiplerine haber verildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Cezaevinden izinli çıktılar kısıtlamada hırsızlıkta yakalandılarCezaevinden izinli çıktılar kısıtlamada hırsızlıkta yakalandılar
Öğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yoluÖğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu

Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu

Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor

Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

TRT'den 'Sıfır Atık' programına ilişkin açıklama

TRT'den açıklama: Böyle masum bir programın...

İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu doğum yaptı

İstanbul Havalimanı’nda doğum telaşı

Cezaevinden izinli çıktılar kısıtlamada hırsızlıkta yakalandılar

Cezaevinden izinli çıktılar kısıtlamada hırsızlıkta yakalandılar

MEB'in 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' başlıyor

MEB'in 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' başlıyor

MEMATT tüm testlerden geçerek tam not aldı

MEMATT tüm testlerden geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.