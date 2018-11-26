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Otomobilin çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, otomobilin, çarptığı ATV'nin sürücüsü Mehmet Öztürk (75) yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, otomobilin, çarptığı ATV'nin sürücüsü Mehmet Öztürk (75) yaşamını yitirdi.
Kaza saat 15.30 sıralarında, Ulus ilçesinin girişindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Hüseyin Ozan (45) yönetimindeki 74 AG 977 plakalı otomobil, istasyondan yola çıkan Mehmet Öztürk'ün kullandığı ATV'ye çarptı. ATV devrilirken, Mehmet Öztürk yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, Hüseyin Ozan jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Mehmet Öztürk'ün cenazesi Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı ATV'nin sürücüsü öldü

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