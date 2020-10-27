HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği evin çatısına düştü

Otomobilin çarptığı aydınlatma direği evin çatısına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 00:41 | Son Güncelleme

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparken, yerinden kopan direğin bir kısmı yola, uç tarafı ise yol kenarında bulunan evin çatısına düştü.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparken, yerinden kopan direğin bir kısmı yola, uç tarafı ise yol kenarında bulunan evin çatısına düştü. Sürücü ise ön tarafı hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Zafer Mahallesi Ekecik Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden TOKİ istikametine seyreden Muhammet Ö. (22) yönetimindeki 68 ABR 360 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan aydınlatma diğerinin bir kısmı yola, diğer kısmı da yolda bulunan evin üzerine düştü. Kazanın ardından karşı şeride geçerek durabilen ve ön tarafı adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, otomobil çekici marifeti ile güvenlik önlemleri eşliğinden yoldan alınarak otoparka çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Çarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişlerÇarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Fahrettin Altun'dan Macron'un İslam karşıtı söylemlerine cevap
Fahrettin Altun'dan Macron'un İslam karşıtı söylemlerine cevap
İskenderun'daki patlama sonrası dikkat çeken detayı Hatay Valisi açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Çarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Antalya'da şiddet gördüğü eşinden boşanan kadın tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Sakarya'da karantinaya alınan evin sakininden komşularına: Bizde korona var gelmeyin
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Manisa Valisi Karadeniz'den 'evden dışarı çıkmayın' uyarısı
İl genelindeki vaka sayısı artışı sonrası Vali'den kritik uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.