Otomobilin çarptığı baba oğul hayatını kaybetti, anne yaralandı

Konya’da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu babayla oğlu hayatını kaybetti, anne yaralandı.

Kaza, Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan O. (19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaşındaki Eymen Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Bünyamin Özkan da (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından hayatını kaybeden Eymen’in ve ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

