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Otomobilin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

Uşak’ta vidanjör aracına manevra yaptıran belediye işçisi, otomobilin çarpması neticesi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak-Sivaslı Yolu Muharemşah Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Otomobilin çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

Uşak’ta vidanjör aracına manevra yaptıran belediye işçisi, otomobilin çarpması neticesi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak-Sivaslı Yolu Muharemşah Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak Belediyesi iştiraki Uşak Taş İşletmeciliği AŞ (UTAŞ) çalışanı Osman Küçergün iş arkadaşının kullandığı vidanjöre manevra için yardım etmek istedi. Bu sırada Sivaslı istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Remzi Işık’ın kullandığı 64 SB 318 plakalı otomobil Küçergün’e çarptı.
Meydana gelen kaza sebebiyle ağır yaralanan Osman Küçergün 112 ambulansı ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Osman Küçergün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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