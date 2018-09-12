Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan ana yola çıkarken otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ercan Yalman (35) ağır yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl İlçesi Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Ankara istikametine giden Selçuk Kandemir yönetimindeki 16 HA 871 plakalı otomobil, Ağaç İşleri Sanay'inden Bursa-Ankara karayoluna çıkan Ercan Yalman'ın (35) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havalarıp otomobilin ön camının8 üzerine düşen bisiklet sürücüsü Yalman ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Yalman, ilkr müdahalenin ardındanambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

