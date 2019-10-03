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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 02:55 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de otomobil sürücüsü önüne çıkan bisiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de otomobil sürücüsü önüne çıkan bisiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Otomobilin çarptığı yabancı uyruklu bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa süre içerisinde yakaladı.
Kaza, gece saatlerinde Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi belirlenemeyen 34 NE 3591 plakalı otomobil sürücüsü Halkalı istikametine seyir halinde iken önüne çıkan yabancı uyruklu Khalıd Abdulkhaled Rafeed isimli bisiklet sürücüsüne çarptı. Otomobil sürücüsü arabasını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan bisiklet sürücüsünü gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalelere cevap veremeyen bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Daha sonra çevrede çalışmalara başlayan polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakaladı. Hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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