Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

KONYA (AA ) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.B. (52) idaresindeki 34 E 0071 plakalı otomobil, Ankara-Konya karayolu Kulu mevkisinde Uğur Şener'in (52) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Şener, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şener burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.B. ise Kulu Polis Merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

