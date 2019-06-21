HABER

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü.

Burak B. (25) idaresindeki 46 NE 636 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Mekki Severim'e (14) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Severim, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Severim, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, sürücü Burak B'yi gözaltına aldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Otogarda seçim hazırlıkları Otogarda seçim hazırlıkları 
AK Parti heyetinden Saadet Partisine ziyaretAK Parti heyetinden Saadet Partisine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kaza ölü

En Çok Okunan Haberler

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.