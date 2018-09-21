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Otomobilin çarptığı bisikletli, 8 gün sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 01:45 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan ana yola çıkarken otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ercan Yalman (35), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı bisikletli, 8 gün sonra öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan ana yola çıkarken otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ercan Yalman (35), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen 12 Eylül'de saat 19.00 sıralarında İnegöl İlçesi Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Ankara istikametine giden Selçuk Kandemir yönetimindeki 16 HA 871 plakalı otomobil, Ağaç İşleri Sanayiinden Bursa-Ankara karayoluna çıkan Ercan Yalman yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havaya fırlayıp otomobilin ön camının üzerine düşerek ağır yaralanan Yalman, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ercan Yalman, yaşam mücadelesini 8 gün sonra kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan otomobil sürücüsü Selçuk Kandemir ise tekrar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Otomobilin çarptığı bisikletli, 8 gün sonra öldüOtomobilin çarptığı bisikletli, 8 gün sonra öldüOtomobilin çarptığı bisikletli, 8 gün sonra öldü

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