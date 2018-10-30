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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 22:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Şefik Çelikbalta (82), ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden İsmail U. yönetimindeki 26 B 4811 plakalı otomobil, yolun bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Şefik Çelikbalta'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şefik Çelikbalta'yı, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandıOtomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandıOtomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

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