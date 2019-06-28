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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 18:16 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikleti kullanan Necdet Sarıtaş (10), yola savrularak, ağır yaralandı.  Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolunun Egemen kavşağında meydana geldi.

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikleti kullanan Necdet Sarıtaş (10), yola savrularak, ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolunun Egemen kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Osman Tanrıverdi yönetimindeki 45 K 1961 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşağa hatalı giren bisikletli Necdet Sarıtaş'a çarptı. Kazada bisikletiyle yola savrulan Sarıtaş, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sarıtaş, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Necdet Sarıtaş, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, otomobil sürücüsü Osman Tanrıverdi'nin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralıOtomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralı

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