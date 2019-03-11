Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Eda Nur Aydoğan (12) sokakta bisikleti ile gezerken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Aydın E. (41) idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil, sokakta bisiklete binen Eda Nur Aydoğan'a çarptı. Eda Nur çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı. Ağır yaralanan Eda Nur, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Aydın E. ise ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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