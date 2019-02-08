Otomobilin çarptığı çakal İstanbul’a gönderildi

Kırklareli’de bir otomobilin çarptığı çakal tedavi edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.
Kırklareli’de araba çarpması sonucu yaralanan çakalı gören duyarlı vatandaşlar Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri arabanın çarptığı çakalı yakalayarak koruma altına aldı. Çakal tedavisinin yapılması amacıyla İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi.
Otomobilin çarptığı çakalın, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı bildirildi.
Başından vurulmuş halde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum