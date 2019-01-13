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Otomobilin çarptığı, cipin üstünden geçtiği Norveçli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, arkadan gelen cipin ise duramayıp üzerinden geçtiği Norveçli Gunnar Ove Kortsen (68), yaşamını yitirdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, arkadan gelen cipin ise duramayıp üzerinden geçtiği Norveçli Gunnar Ove Kortsen (68), yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüs kaçarken, gözaltına alınan cip sürücüsü ise 1.15 promil alkollü çıktı.
Kaza, dün gece Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 AEB 425 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Gunnar Ove Kortsen'e çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, arkadan gelen A.Ö. yönetimindeki 07 HAU 95 plakalı cip ide çevredekilerin uyarısına rağmen duramayıp, yerde yatan Gunnar Ove Kortsen'in üzerinden geçti. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kortsen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
BİRİ KAÇTI, DİĞERİ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatarn polis ekipleri, otomobili Tosmur Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Diğer sürücü A.Ö.'nün ise yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Ö. gözaltına alındı.
Gunnar Ove Kortsen'in cenazesi ise morga konuldu.

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