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Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:10 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa K. (40) yönetimindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil Şeyhşamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki Turan Engin Çetin'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çetin, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü Mustafa K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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