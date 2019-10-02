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Otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Nihat K., ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Nihat K., ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Beytullah Elçi yönetimindeki 02 AAV 326 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat K.'ye çarptı. Kazada Nihat K., ağır yaralandı. Nihat K., çağırılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nihat K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü Beytullah Elçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandıOtomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandıOtomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandıOtomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı

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